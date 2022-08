Mort de Pauline Lafont : ce célèbre animateur mêlé à cette sombre histoire

Ce jeudi 11 août marque un bien triste anniversaire. Voilà trente-quatre ans que Pauline Lafont est morte, et personne n'a oublié le triste sort de la fille de Bernadette Lafont. Jeune femme et actrice en devenir, Pauline Lafont, dont la beauté faisait grandement parler, avait d'abord disparu pendant trois mois avant que l'on ne retrouve les restes de son corps, dans un ravin. Une sombre histoire et un énorme scandale auxquels s'est retrouvé mêlé un célèbre animateur.

C'est une disparition qui avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque. Et alors que Bernadette Lafont avait tenté de se servir de sa notoriété pour retrouver sa fille, certains ont prétendu savoir où elle était. C'est le cas de Guillaume Durand, illustre journaliste, animateur de radio et de télévision français. Alors très puissant, il va commettre une énorme bourde en annonçant savoir que Pauline Lafont est encore en vie. Alors que plusieurs mois passent durant lesquels la jeune femme de 25 ans est toujours introuvable, certains détracteurs vont même jusqu'à déclarer que Bernadette Lafont a en réalité monté un coup médiatique. L'heure est aux théories les plus folles : Pauline est morte, vivante ou encore s'est suicidée à l'autre bout du monde.

Une source "bien informée"

Et l'intervention de Guillaume Durand en plein JT de 20h en septembre 1998 ne va pas aider. Il dit qu'il sait où est Pauline, s'appuyant sur une source qu'il dit "bien informée". Le célèbre animateur fait savoir qu'il a "des assurances selon lesquelles Pauline est vivante". La bombe est lancée. Dès l'ouverture du journal, il annonce que la jeune femme, fatiguée, est partie se reposer dans une cure à la campagne mais "reviendra bientôt". Des révélations qui vont laisser Bernadette Lafont sous le choc. La mère de Pauline Lafont peine à comprendre pourquoi le journaliste ne l'a pas prévenue avant de telles informations.

Guillaume Durand présente ses excuses

Finalement, l'heure est au drame : il s'avère que la source bien informée de Guillaume Durand n'est autre qu'un homme qui lui a passé un appel anonyme à la rédaction de la Cinq quelques minutes avant le journal. Deux mois plus tard, le corps de Pauline Lafont en décomposition très avancée est retrouvé dans un ravin. Le jour de sa disparition, la fille de Bernadette Lafont est décédée, tombée dans un ravin après une chute mortelle de dix mètres. Guillaume Durand attendra un an avant de présenter ses excuses à l'actrice. Il évoque une "dette épouvantable" et une "gigantesque connerie", alors qu'il participe aux 7 d'or. "Un jour où je présentais le journal, quelqu'un est arrivé, persuadé d'avoir des infos intéressantes sur Pauline Lafont. On s'est plantés. J'ai détesté cette affaire-là. Et je n'accepte pas la télé qui ne s'excuse pas", déclare-t-il à nouveau des années plus tard, en 1997.