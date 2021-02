Mort de Philippe Chatel, papa d'Émilie Jolie, à 72 ans

Philippe Chatel est décédé à l'âge de 72 ans. L'interprète et compositeur, à qui l'on doit Émilie Jolie, est décédé au sein de son domicile parisien. Il a été emporté par une crise cardiaque, le vendredi 19 février 2021. Il s'apprêtait à célébrer son 73e anniversaire. "Mon père est décédé cette nuit d'une crise cardiaque, à son domicile, à Paris", a indiqué sa fille Emilie à l'AFP.

Célèbre guitariste, Philippe Chatel est surtout connu pour être à l'origine de la comédie musicale Émilie Jolie, qui fut un succès mondial en 1979. Tant de personnalités, de Johnny Hallyday en passant par Alain Souchon, Zazie et Julien Clerc, ont chanté ses paroles.

Parolier prolifique, Philippe Chatel avait débuté sa carrière avec J't'aime bien Lili, en 1977, son premier grand succès populaire. C'est sa propre fille qui lui inspire le personnage et l'histoire d'Émilie Jolie, alors qu'elle n'avait que 4 ans. En tout, trois versions de la pièce ont été jouées, la dernière fois en 2018.

On doit à Philippe Chatel une bonne dizaine de 45 Tours, qui sont pour une bonne partie des chansons pour enfants.

La vie du compositeur a été bouleversée en 2006 avec un grave accident de quad près d'Aix-en Provence. Il était alors resté dans le coma quelques temps. "Si vous m'aviez dit il y a encore un an que je reviendrais, je ne l'aurais pas cru. Il m'aura fallu dix longues années pour me remettre sur pieds. J'ai encore quelques séances de gym corrective, j'ai toujours un peu de difficulté pour monter ou descendre un escalier... Pendant toutes ces années, je ne vivais plus, je survivais. Quand je me suis réveillé à l'hôpital après trois mois de coma, j'étais prisonnier de mon corps, au point de ne pouvoir bouger que l'index de ma main gauche", déplorait-il auprès de France Dimanche en 2016. Il dédiait alors tout un album à cette épreuve difficile : Renaissance.

Philippe Chatel laisse derrière lui une épouse, Catherine et deux enfants, la fameuse Émilie (46 ans cette année) et Nicolas (40 ans cette année).