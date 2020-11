Mort de Philippe Clair, spécialiste des nanars à succès... Que Zinedine Zidane adore

Acteur d'abord, né Prosper Bensoussan en 1930 au Maroc, Philippe Clair se forme à Paris, au cours de René Simon, qui lui trouve son pseudonyme. Il passe à la réalisation en 1964 avec Déclics et des claques, une comédie avec Annie Girardot.

Après une pause, il revient à la réalisation dans les années 70 avec La grande java, où il fait connaître la troupe des Charlots avant de faire la rencontre avec Aldo Maccione avec qui il va collaborer à de nombreuses reprises. Le duo atteindra des sommets --d'absurde et au box-office-- avec Plus beau que moi, tu meurs, 3 millions d'entrées en 1982 et film préféré d'un certain Zinedine Zidane. "C'est un film rigolo, ça va en faire marrer plus d'un. Parce que moi j'aime bien regarder des films, j'aime bien rigoler. Donc c'est Plus beau que moi tu meurs, avec Aldo Maccione. Celui-là il est culte, c'est vrai !", avait déclaré le champion du monde 98 et actuel entraîneur du Real Madrid lors d'une interview accordée à beIN Sports en 2017.