Mort de Philippe Venet, compagnon d'Hubert de Givenchy

Philippe Venet est parti rejoindre son compagnon Hubert de Givenchy ce mercredi 24 février 2021. Après avoir appris la triste nouvelle de la mort du couturier de 92 ans, la fédération de la Haute couture et de la mode a tenu lui rendre hommage, tout en rappelant son parcours.

"Après une formation à l'Ecole professionnelles des tailleurs de Lyon, Philippe Venet entre en apprentissage auprès d'un atelier qui dispose d'une licence exclusive pour réaliser des modèles de la maison Balenciaga. Sa technique de la coupe et de la couture s'inscrira dans la tradition de celui-ci, est-il écrit dans l'hommage. Il poursuivra ensuite sa carrière chez Schiaparelli avant de rejoindre le couturier Hubert de Givenchy." Les deux hommes ont partagé bien plus que l'amour de la mode. Ils ont formé un couple, jusqu'à ce que Givenchy ne décède en 2018, à l'âge de 91 ans. A l'époque, c'est Philippe Venet qui avait annoncé sa disparition.

"C'est avec une immense tristesse que Monsieur Philippe Venet vous informe du décès de Monsieur Hubert Taffin de Givenchy, son compagnon et ami, pouvait-on lire dans le communiqué publié il y a tout juste trois ans. Monsieur de Givenchy s'est éteint dans son sommeil le samedi 10 mars 2018. Ses neveux et nièces et leurs enfants partagent sa douleur. Ses obsèques seront célébrées dans la plus stricte intimité. En lieu de fleurs et couronnes, Monsieur de Givenchy aurait préféré un don à l'Unicef."

S'agissant de Philippe Venet, "il ouvre sa propre maison en 1961 et devient membre de la Chambre syndicale de la Couture parisienne" après avoir rejoint Hubert de Givenchy.