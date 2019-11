Mort de Raymond Poulidor, légende du cyclisme

Raymond Poulidor est mort le mercredi 13 novembre 2019, à 2h du matin, annonce L'Équipe. Le mythique cycliste français s'est éteint à l'âge de 83 ans, dans la commune de Saint-Léonard-de-Noblat (Haute-Vienne), où il habitait.

Depuis le 8 octobre dernier, Raymond Poulidor était hospitalisé. "Raymond est très fatigué depuis le dernier Tour de France", avait expliqué à l'époque son épouse Gisèle à l'AFP. Lors de la dernière édition de la Grande Boucle, il était apparu à plusieurs reprises, par exemple le 7 juillet auprès de Wout Van Aert après la 2e étape, à Bruxelles.

L'été dernier, Raymond Poulidor avait également participé à une séance de dédicaces au cours de laquelle il s'était confié au Monde. L'ancien champion avait expliqué qu'il était encore extrêmement sollicité et ne pouvait pas répondre à toutes les demandes : "Il faudrait cinq ou six Poulidor pour les satisfaire toutes. En ce moment, je reçois pas mal d'invitations de la part de familles qui aimeraient que je vienne faire un tour à l'anniversaire du grand-père ou au baptême de la petite."

Durant toute sa carrière, Raymond Poulidor, surnommé Poupou, a été connu comme l'éternel second". Souvent devancé par son grand rival Jacques Anquetil (mort en 1987), qui a remporté à cinq reprises le Tour de France, il n'a jamais décroché un maillot jaune. Pourtant, Raymond Poulidor s'est illustré à plusieurs reprises sur la Grande Boucle. Entre 1962 et 1976, il est monté huit fois sur le podium, la dernière fois, il avait plus de 40 ans. Il a ensuite dû composer avec l'arrivée d'un autre concurrent de taille, le Belge Eddy Merckx.

Grimpeur hors pair, Raymond Poulidor a remporté "le Tour d'Espagne 1964, deux classiques avec Milan-San Remo (1961) et la Flèche wallonne (1963), et a réalisé le doublé à Paris-Nice (1972 et 1973) et au Dauphiné (1966 et 1969)", rappelle L'Équipe.

Retraité depuis 1977, date à laquelle il avait annoncé la fin de sa carrière, Raymond Poulidor était toujours très attaché à son sport et au Tour de France. Il laisse derrière lui sa femme Gisèle, leurs filles Corinne et Isabelle, ainsi que ses petits-enfants Mathieu et David.