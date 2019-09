Mort de Ric Ocasek (The Cars) : La cause du décès révélée, sa femme s'exprime

Ric Ocasek, chanteur du groupe The Cars, a été retrouvé mort dimanche 15 septembre à l'âge de 75 ans. La police de New York (NYPD) avait reçu un appel vers 14h "pour un homme inconscient" et "son décès a été prononcé sur place", avait déclaré un porte-parole. Le site Page Six a donné de plus amples détails.

C'est l'épouse du chanteur, le mannequin Paulina Porizkova avec qui il était marié depuis 1989, qui a découvert son corps après être sorti acheter un café. Sur Instagram, elle a révélé qu'il était à la maison pour reprendre des forces après une opération. "Nos deux fils, Jonathan et Olivier, ainsi que moi-même avions fait en sorte qu'il soit à l'aise, on avait commandé à manger et on a regardé la télé ensemble. J'ai pensé qu'il était endormi quand je lui ai rapporté son café le dimanche matin. J'ai touché sa joue pour le réveiller. C'est là que j'ai réalisé qu'il était paisiblement parti pendant la nuit", a-t-elle indiqué.

Peu après l'annonce de la mort de Ric Ocasek, le quotidien USA Today indiquait que le décès ne semblait pas suspect. Ce qui vient d'être confirmé par les services médicaux de la ville, en charge de l'autopsie. Lundi 16 septembre, ils ont indiqué que le chanteur était mort d'une maladie du coeur.

Avec Ocasek au micro, The Cars a produit des tubes comme You Might Think, Shake It up ou Drive dans les années 1980. Le groupe s'est ensuite séparé durant cette décennie, puis il s'est reformé en 2011 après que Ric Ocasek a écrit des chansons qui, pensait-il, rendraient mieux jouées avec ses anciens partenaires, selon USA Today. The Cars avait été introduit au Temple de la renommée du Rock and Roll l'an passé aux côtés de Bon Jovi, The Moody Blues, Dire Straits, Nina Simone et Sister Rosetta Tharpe.