Mort de Veronica Forqué : l'actrice espagnole, adorée de Pedro Almodovar, s'est suicidée

Veronica Forqué était l'une des actrices les plus populaires du cinéma espagnol des années 1980 et 1990, elle s'est suicidée ce lundi 13 décembre 2021, à l'âge de 66 ans. Celle qui avait incarné le célèbre personnage de "Kika" dans le film éponyme de Pedro Almodovar (sorti en 1994 en France) a été retrouvée sans vie à son domicile à Madrid, a appris l'AFP de source policière. Cette même source n'a pas fourni davantage de détails. Veronica Forqué était également connue pour ses rôles dans Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? et Matador de Pedro Almodovar.

"Adieu Veronica Forqué. J'ai travaillé il y a quelques années avec elle et j'ai le souvenir d'une femme douce, spirituelle et d'une très bonne partenaire de jeu. R.I.P", a tweeté Antonio Banderas peu après l'annonce de son décès. L'acteur espagnol de 61 ans a illustré son hommage avec une photo de Veronica Forqué en noir et blanc. Les deux acteurs s'étaient donnés la réplique dans Matador, sorti en 1985. Antonio Banderas y incarnait le personnage d'Angel et Veronica Forqué une journaliste.