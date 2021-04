Mort du prince Philip : retour sur son sublime mariage royal, avec la reine Elizabeth, en 1947

Les larmes aux yeux, la reine Elizabeth II se remémore aujourd'hui de ce jour où elle s'est avancée jusqu'à l'autel. Le 9 avril 2021, le prince Philip est mort à l'âge de 99 ans, comme l'a confirmé la famille royale d'Angleterre dans un communiqué officiel. "C'est avec une profonde tristesse que Sa Majesté la Reine a annoncé le décès de son époux bien-aimé, Son Altesse Royale le Prince Philip, duc d'Édimbourg, peut-on dans le document. Son Altesse Royale est décédée paisiblement ce matin au château de Windsor." Pendant 73 ans, le couple avait affronté le quotidien main dans la main. Les amoureux, cousins germains, s'étaient rencontrés pour la première fois alors qu'elle n'avait que 8 ans et lui 13.

Un mariage mal vu par la famille

Le 20 novembre 1947, la reine Elizabeth d'Angleterre - qui n'était alors "que" princesse - a crée l'évènement, en Angleterre, en épousant le prince Philip. Cette union n'était pourtant pas très bien vue par les proches, ni de son côté à elle, ni de celui du duc d'Edimbourg. Le jeune homme faisait partie d'une famille financièrement instable, à la fortune modeste, et sa mère, la princesse Alice de Battenberg, avait été diagnostiquée schizophrène avant d'être placée dans un asile. Les quatre soeurs de Philip avaient, quant à elles, épousé des dignitaires nazis et le choix d'Elizabeth dénotait un peu de la tradition. Quitte à abandonner ses titres royaux de Grèce et du Danemark, et a se faire naturaliser britannique, il a tout de même demandé la main de son aimée en 1946.

Il aura fallu attendre un an pour qu'Elizabeth atteigne la majorité des 21 ans. Leurs fiançailles ont été annoncées le 10 juillet 1947 et la jeune souveraine s'est unie au prince Philip le 20 novembre 1947 à l'Abbaye de Westminster. Cette cérémonie, suivie à la radio par près de 200 millions de personnes dans le monde - et rejoint par une foule de Britanniques présents dans les rues sur le chemin du cortège nuptial - était une bouffée d'air frais pour tout le pays, qui sortait tout juste de la Seconde Guerre Mondiale. Si bien que le peuple britannique avait fait parvenir à Elizabeth des coupons d'habillement, en masse, afin de s'assurer qu'elle se parerait de ses plus beaux atours. Cette attention leur fut naturellement retournée.

La tenue emblématique de la reine Elizabeth

Elizabeth II a été le dixième membre de la famille royale à se marier en l'Abbaye de Westminster. Elle portait, pour l'occasion, une sublime robe en satin blanc imaginée par le couturier Norman Hartnell, composée d'un corsage ajusté à la taille et d'une jupe évasée, agrémentée de broderies, de perles et de fleurs de cristal. Sa chevelure était recouverte d'un long voile en dentelle, faisant office de traîne, mais aussi du célèbre bijou royal, la Queen Mary Fringe - qu'elle a récemment prêté à Eugénie d'York pour son propre mariage. Il s'agissait de son "quelque chose d'emprunté", la tiare appartenant, à l'origine, à sa mère, qui la détenait elle-même de la mère de son mari, la reine Mary.

Le prince Philip, duc d'Edimbourg, et la reine Elizabeth II d'Angleterre détenaient, ensemble, le record de longévité des couples royaux de l'histoire britannique. Un an après leur mariage, le couple avait accueilli le prince Charles, le 14 novembre 1948, suivi de près par la princesse Anne en 1950. Le reste de la chronologie royale, vous la connaissez sans doute...