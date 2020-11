Elizabeth II : Cet incident survenu juste avant son mariage avec Philip

Imaginez : vous avez 21 ans et vous êtes la future reine d'Angleterre, vous vous apprêtez à épouser votre premier et unique amour à l'abbaye de Westminster, devant toute la famille royale, y compris vos huit demoiselles d'honneur... Vous vous préparez au palais de Buckingham, on ajuste votre coiffure et là, votre tiare en diamant, qui appartenait à votre grand-mère, se casse en deux ! Cette belle frayeur, Elizabeth II l'a bel et bien vécue, deux heures seulement avant son grand mariage avec le prince Philip, célébré à Londres le 20 novembre 1947.

Celle qui n'était encore qu'une jeune princesse avait soigneusement choisi la Fringe Tiara, un modèle tout en diamants commandé par la reine Mary, et créé par le joaillier royal Garrad en 1919. Non seulement la tiare est incontournable pour tout mariage de princesse, mais elle est également l'accessoire "emprunté" idéal pour toute jeune femme qui souhaite respecter la tradition anglaise des quatre éléments censée porter bonheur, en se mariant avec quelque chose de vieux, de bleu, de neuf et d'emprunté. Naturellement contrariée de voir sa Fringe Tiara cassée en deux juste avant son mariage, Elizabeth a pu compter sur le soutien de sa mère, qui l'aurait alors rassurée en lui disant qu'elles avaient encore "deux heures et d'autres tiares", comme l'a précisé The Telegraph.

Coïncidence ou non, le joaillier royal Garrad était à Buckingham au moment de l'incident, prêt à intervenir. Il a donc récupéré les deux morceaux de la tiare et s'est vite rendu dans son atelier sous bonne escorte. Il a ainsi pu réparer le bijou et le ramener au palais dans les temps pour qu'Elizabeth le porte à son mariage, avec sa robe en satin subtilement décorée de fleurs de lys et fleurs d'oranger, signée Norman Hartnell, un de ses créateurs fétiches.