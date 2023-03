Mort terrible d'un champion du monde et ancien joueur du Stade Français à 37 ans

Le monde du rugby français est en deuil depuis ce 5 mars, lorsque la terrible nouvelle est tombée et que l'on a appris le décès de Denys Drozdz, un ancien rugbyman de très haut niveau et qui a notamment fait le bonheur du Stade Français Paris. C'est d'ailleurs son ancien club, ainsi que le CA Brive, club dans lequel il a évolué entre 2005 et 2007 qui en ont fait l'annonce sur leurs réseaux sociaux. Né en 1985 du côté de Tulle (Corrèze), le colosse de 2,03 m était deuxième ligne et il a notamment joué avec l'équipe de France espoir, devenant champion du monde U21 en 2006 avec une génération dorée composée notamment de Fulgence Ouedraogo ou Maxime Mermoz.

Malheureusement pour lui, Denys Drozdz a dû arrêter sa carrière en 2010 à seulement 25 ans en raison de soucis de santé. Victime d'une crise d'épilepsie à l'entraînement, celui qui avait le potentiel pour atteindre le XV de France un jour doit faire des examens et on lui décèle une tumeur au cerveau. Il arrête donc sa carrière de sportif mais reste malgré tout dans le monde du rugby, passant ses diplômes d'entraîneur et travaillant pour le CA Brive. Un club qui a beaucoup compté pour lui et qui lui a adressé un beau message. "Le CA Brive a la douleur d'annoncer le décès de Denys Drozdz à l'âge de 37 ans. Formé au CAB, Champion du Monde U20 en 2006, il a disputé 44 matchs en Noir et Blanc avant de revenir comme éducateur. Le CAB adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches", indique le club.

Denys, 37 ans, se battait contre la maladie avec force depuis plusieurs années

Même son de cloche du côté du Stade Français, qui est resté marqué par le passage en son sein du rugbyman qui évoluait au poste de deuxième ligne. "C'est avec une profonde tristesse que nous apprenons le décès de Denys Drozdz, ancien de la maison. Denys, 37 ans, se battait contre la maladie avec force depuis plusieurs années. Le Club tient à lui rendre hommage et à une pensée émue pour sa famille et ses proches", indique le club de la capitale.