Mort tragique de Miss Brésil à 27 ans : les détails révélés, sa famille dénonce !

Il faut dire que la jeune femme est décédée après une opération très bénigne : il y a deux mois et demi, en effet, elle avait décidé de se faire enlever les amygdales. Renvoyée chez elle après quelques heures, comme cela arrive dans beaucoup d'endroits, elle avait fait une hémorragie et un arrêt cardiaque. Hospitalisée, elle n'avait montré aucun signe d'activité cérébrale depuis, mais sa famille espérait un miracle. Ils avaient repris ses réseaux sociaux et postaient régulièrement des messages pour ses fans, leur demandant de prier au maximum.

Ce n'est pas la première fois cette année qu'une ancienne reine de beauté meurt brutalement et très jeune : Cheslie Kryst, Miss USA 2019, s'était donnée la mort en janvier, en sautant de la terrasse de son building new yorkais. En février, Zoe Sozo Bethel, miss Arizona était quant à elle tombée d'une fenêtre à 27 ans, au troisième étage de son immeuble de Miami. Des drames qu'on espère ne plus jamais revoir...