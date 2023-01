Mouloud Achour "exilé" dans le Sud : sa nouvelle vie après "une rupture sentimentale"

Depuis 2013, soit bientôt dix ans, Mouloud Achour présente Clique, l'une des émissions quotidiennes les plus regardées en France. Devenu un visage phare du paysage audiovisuel français, l'animateur de 42 ans s'est forgé une place de taille et une carrière bien solide. Mais depuis quelques années, son rythme de vie ne le fait plus rêver. Bien décidé à se reprendre en main, ce passionné de musique et de jeux vidéos a décidé de s'établir dans le Sud, loin de la frénésie parisienne.

Dans une interview accordée au Journal du Dimanche et parue le 15 janvier 2023, l'animateur est revenue sur cette décision radicale, prise il y a environ un an. Fatigué par un rythme éreintant durant la semaine, il compte sur les week-ends, et notamment le dimanche pour déconnecter complètement de son travail. "Le dimanche, j'appuie sur pause. J'active le mode 'concentration', qui me permet de surfer sur Internet sans recevoir d'appels ou de textos. Le dimanche, je ne veux pas être dérangé", explique-t-il avant de révéler passer ses week-ends dans le Sud où il s'est "exilé" après sa "rupture sentimentale" avec Paris. Selon ses propres dires, Mouloud Achour est beaucoup "trop sensible" pour vivre continuellement dans la capitale, au milieu du stress, de l'agressivité et des tensions permanentes.

C'est une autre vie !

Aujourd'hui, l'animateur a trouvé le parfait équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Bien plus heureux de cette façon, il profite des privilèges d'une vie un peu plus calme le week-end. "C'est une autre vie ! J'avais oublié que l'on pouvait regarder un ciel étoilé la nuit", s'extasie-t-il. Le dimanche, Mouloud Achour fait ce que n'importe quel français pourrait faire : il se lève tôt, lis la presse, puis s'en va faire une petite balade qu'il termine sur le marché. Là-bas, l'animateur fait ses emplettes et achète "des fruits et légumes qui ont le prix de fruits et de légumes, avec le goût en plus".

Une fois le week-end terminé, il reprend son rôle d'animateur aussi sérieusement que la semaine passée, toujours autant passionné !