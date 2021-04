Moundir : Coup de gueule contre les conspirationnistes de la Covid-19

La Covid-19 continue de contaminer et de tuer. Moundir en fait l'expérience et a poussé un coup de gueule contre ceux qui minimisent les dangers du virus.

"Non je vous confirme LA COVID c'est pas une GRIPPE... #fucktaconspiration #fucktoncomplot", écrit @moundirofficiel sur Instagram. Le présentateur de Moundir et les apprentis aventuriers et ex-candidat de Koh-Lanta est toujours en convalescence après avoir contracté le virus. Après s'être fait diagnostiqué une embellie pulmonaire, il s'adresse à ses près de 530 000 followers et aux internautes, convaincus que la Covid-19 est le fruit d'un complot des grands dirigeants de ce monde.

"Pour répondre à la petite minorité haineuse qui pense que 'la-Covid' est une conspiration de la cousine de la grippe et que cela reste un complot, je me demande comment vous pouvez sortir des inepties aussi stupides et cupides, écrit Moundir sur sa publication. Chacun est libre de se vacciner ou pas, là-dessus je ne discute même pas. Mais arrêtez avec vos histoires sorties de votre cerveau. Allez dans les services de CHU en réanimation et aux maladies infectieuses et dites nous ce que vous allez rencontrer... Respectez ceux qui sont entre la vie et la mort. Respectez les familles qui attendent parfois au téléphone car ils ne sont pas autorisés à venir en visite (réanimation). Respectez ceux qui souffrent en convalescence et en rééducation."