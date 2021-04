Moundir séparé de sa femme et de ses enfants pendant sa convalescence : un manque terrible

C'est un carnet de bord peu réjouissant que tient Moundir depuis déjà trente et un jours, soit depuis que son chemin a croisé celui du coronavirus. L'animateur et ex-aventurier emblématique de Koh-Lanta a en effet été sévèrement touché par ce fléau. Après avoir été hospitalisé et être passé par le service de réanimation quelques jours, Moundir a toutefois pu rentrer chez lui. Néanmoins, il est encore bien loin d'être sorti d'affaire. En effet, sa convalescence se révèle être très longue et surtout très compliquée. Vendredi 16 avril 2021, l'homme de 47 ans s'est une nouvelle fois confié sur ses efforts quotidiens.

"Hier, première grosse fatigue qui vient subitement me frapper en pleine rééducation. Il y a juste à subir les effets du variant anglais post-Covid (...). Je préfère me lever et combattre cette fatigue soudaine pour voir de quelle manière mon corps va réagir. À ce moment-là, mes poumons me disent stop, sachant que cela fait 48h que je ne prends pas d'oxygène, ce qui est pour moi un exploit et un joli chemin vers la guérison. J'ai toujours cette douleur au poumon gauche, comme une aiguille qu'on vous rentre à la moindre inspiration", a-t-il fait savoir. Moundir explique avoir prochainement rendez-vous avec un "grand cardiologue" pour tenter de cerner les raisons derrière ses souffrances et ainsi espérer récupérer au plus vite.

À travers son message posté sur Instagram, Moundir a par ailleurs interpellé avec une petite phrase. L'animateur a laissé entendre qu'il était malheureusement séparé de sa famille durant sa convalescence. "Le combat continue mais il y a une seule chose qui compte pour moi : récupérer le plus vite possible pour revoir mes enfants et ma femme qui manquent terriblement...", a-t-il écrit.