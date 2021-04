Moundir, ses poumons touchés à 80%, réanimation et coma : il dévoile ce qu'il s'est passé

Jeudi 1er avril, Moundir a donné lui-même des nouvelles de son état de santé à travers un message diffusé en story de son compte Instagram. L'ancien aventurier de Koh-Lanta (en 2003) avait contracté la Covid-19 et vu son message on comprend qu'il revient vraiment de très très loin.

"Je m'étais fait une raison à accepter ma mort après que mes poumons ont été touchés à 80% suite à la Covid-19. Vos prières, votre amour, vos messages de partout dans le monde qui sont parvenus à mes oreilles durant mon coma en réanimation grâce à ma femme que j'aime tant... je ne peux vous répondre directement car je rentre dans un long processus afin de récupérer et marcher sans assistance respiratoire... Ce n'était pas mon heure de partir. Mon amour, ma vie, ma femme, mes enfants je vous aime tant. Merci pour tout. je vous dis à bientôt", a-t-il écrit.



Ce message permet de se rendre compte à quel point l'état de santé du papa d'Aliya (4 ans), Ali (1 an et demi) et Aya (quelques mois) était inquiétant. Alors que sa femme Inès avait la semaine dernière rétabli la vérité sur sa présence en réanimation, précisant qu'il se battait justement pour ne pas y aller, c'est un long silence de plusieurs jours qui a suivi. Un silence qui pouvait laisser craindre le pire. Comme on le comprend à présent, Moundir a bien été en réanimation et a été placé dans le coma.

C'est le 30 mars 2021 que nous apprenions que Moundir allait mieux. "L'apprentissage de la sérénité... Moi je dirais aussi et surtout la foi... Tu es un exemple de force, de détermination et de courage mon amour ! Ça y est le plus dur est passé ! Merci mon dieu ! Merci pour vos prières, votre soutien, vos messages ! Moundir is Back ! Je t'aime !", avait fait savoir Ines, toujours usr Instagram.

Moundir a donc pour la première fois pu donner des nouvelles à sa communauté et comme on peut le comprendre à présent, il mène aujourd'hui un nouveau combat pour retrouver une vie normale.