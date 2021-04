Moundir touché par le coronavirus : il dévoile une photo glaçante de son hospitalisation

Quelques heures plus tôt déjà, Moundir avait poussé un coup de gueule contre les internautes qui ne prennent pas au sérieux la crise sanitaire. "Je me demande comment vous pouvez sortir des inepties aussi stupides. (...) Allez dans les services de CHU en réanimation et aux maladies infectieuses et dites-nous ce que vous allez rencontrer... Respectez ceux qui sont entre la vie et la mort. Respectez les familles qui attendent parfois au téléphone car ils ne sont pas autorisés à venir en visite (réanimation). Respectez ceux qui souffrent en convalescence et en rééducation", a-t-il conseillé.