Mourad Lamrabatte : Le footballeur se tue en sautant d'une falaise, sa mort filmée en direct par sa femme

C'est une tragédie qui va attrister tous les amateurs de football. À seulement 31 ans, l'ancien joueur du Vitesse Arnhem, un des clubs les plus populaires des Pays-Bas, est décédé après un saut mal maîtrisé alors qu'il se trouvait en vacances avec sa femme et ses deux enfants du côté de Majorque, en Espagne, le 12 mai dernier. Mourad Lamrabatte a eu l'idée d'effectuer un saut de près de 22 mètres de haut depuis une falaise avec pour idée de plonger directement dans l'eau. Sauf que rien ne s'est passé comme prévu et après avoir effectué son saut, l'ancien sportif a mal calculé son coup et il a tapé contre les rochers avant de finir sa course dans l'eau.

Des images horribles à voir puisque c'est la femme de ce dernier qui est en train de filmer la scène au moment où la tragédie se produit. Au moment où l'accident se produit, on entend la mère de deux enfants crier "Oh my god" avant de couper la caméra. Une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux depuis et qui n'est pas à mettre entre toutes les mains... Après sa terrible chute, Mourad Lamrabatte a été retrouvé par la garde civile à environ 15 mètres de profondeur sous l'eau.

D'après les informations du média local Ultima Hora, les résultats de l'autopsie effectuée sur le corps de l'homme de 31 ans ont permis d'en savoir plus sur les causes du décès. Mourad Lamrabatte ne serait pas mort sur le coup, mais une fois dans l'eau. Gravement blessé à la hanche, au bras et aux jambes, il était inconscient lorsqu'il s'est retrouvé à l'eau et il serait mort noyé.