Mylène Farmer célibataire depuis peu : ce célèbre réalisateur avec qui elle a formé un couple pendant 20 ans

Son grand retour musical, elle le signe avec une chanson d'amour. Une chanson de rupture, précisément. Le vendredi 26 août 2022, Mylène Farmer dévoile À tout jamais, titre composé par Yoann Lemoine alias Woodkid, aux sonorités profondes et aux paroles résolument cinglantes. A l'écouter susurrer ses quelques mots, on croirait presque que tout ceci est tiré de faits réels, récents, et que l'idylle qu'elle évoque s'est terminée avec perte et fracas.

"Lui dire fuck you too, à tout jamais", chante-t-elle, entre autres choses. "Retourne en enfer". La vie aurait-elle influencé son art ? Difficile de l'affirmer. Pour autant, on sait de source sûre que Mylène Farmer a connu une déception sentimentale il y a quelques mois... après deux décennies d'amour. En mai 2022, le magazine Gala dévoilait effectivement, dans ses colonnes, qu'elle s'était séparée au tout début de l'année de son compagnon de longue date, le producteur et réalisateur de 56 ans, Benoît Di Sabatino.