Myriam Abel : Les gens "choqués par son physique", elle prend la parole

Les 15 et 22 février 2023, M6 mettra de nouveau la Nouvelle Star à l'honneur, à l'occasion des 20 ans du programme. Plusieurs candidats emblématiques ont participé au tournage, dont Myriam Abel (gagnante de la saison 3 en 2005). Pour l'occasion, la chanteuse de 41 ans s'est confiée à nos confrères de Voici. Et elle n'a une fois de plus pas échappé à des questions sur son physique, qui fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux.

Myriam Abel préfèrerait à coup sûr faire parler d'elle pour sa voix. Mais quand elle poste une photo sur les réseaux sociaux ou fait une apparition télévisée, c'est surtout son physique qui attire l'attention des internautes. Lors de son apparition au printemps dernier dans Les 10 émissions qui nous manquent le plus sur C8 par exemple, nombreux sont ceux à l'avoir accusée d'avoir abusé de la chirurgie esthétique tant elle était méconnaissable. Mais l'épouse de Roland Baron l'assure, elle n'a pas tout retouché comme certains se l'imaginent.

Mise au point sur son physique

"Je suis quelqu'un de très équilibré, je ne suis pas quelqu'un en souffrance ou d'hypersensible. Je ne suis pas malheureuse dans ma vie. Je ne vais pas dire que ça fait plaisir [les critiques, NDLR], mais j'ai 42 ans et j'assume de faire des injections, d'adorer ça, de prendre soin de moi. Je ne suis pas passée sur une table d'opération. Je suis honnête, je l'aurais dit. J'aime faire des petites injections pour avoir une bonne mine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens sont choqués", a confié Myriam Abel à Voici dans un premier temps.

La gagnante de Nouvelle Star a également reconnu qu'elle avait recours à l'acide hyaluronique parce qu'elle n'a "plus de collagène" et que son visage "tombe". Tous les ans, elle retouche donc les pommettes, les cernes et les lèvres. "Je n'en ai pas du tout et ça a toujours été ma frustration", a-t-elle conclu. Une mise au point qui, on l'espère pour Myriam Abel, lui permettra de ne pas voir fleurir de nouvelles critiques sur les réseaux sociaux lors des 20 ans de Nouvelle Star.