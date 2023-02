Myriam Abel, son mari musicien transformé : photo de son nouveau look, il est presque méconnaissable !

Ça fait vingt ans que l'on se connaît

Cela fait plusieurs années que Myriam Abel et Roland Baron filent le parfait amour, duquel est né leur garçon en 2009. La petite famille est installée dans le sud de la France, à Grimaud. C'est dans cette région que l'ex-star de M6 se produit encore sur scène, le plus souvent avec son mari qui l'accompagne à la guitare. "J'ai monté ce duo avec mon mari, on fait énormément de prestations lives et surtout des covers qu'on fait à notre sauce", expliquait-elle en 2020 au blogueur Samuel Massilia.

Le choix pour eux de s'éloigner de la capitale au profit de la Côte d'Azur est apparu comme une évidence, encore plus lorsqu'ils ont accueilli leur fils. "Ça fait vingt ans que l'on se connaît, on a débuté ensemble à Paris dans les grosses soirées mondaines et privées. Dès qu'on a eu notre enfant, on a décidé de partir, je ne voulais pas que mon fils grandisse à Paris. Notre objectif était de vivre dans le sud et de vivre de notre passion dans un cadre idéal", expliquait-elle encore.