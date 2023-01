Myriam Abel : 20 kilos perdus en 4 mois, lèvres très pulpeuses... ses dernières photos ne passent pas inaperçues

Le mercredi 15 février prochain, M6 fêtera les 20 ans de Nouvelle Star ! Ce soir-là, la première des deux soirées tournées au mois de novembre 2022 sera diffusée et marquée par les retrouvailles du jury, composé de Marianne James, Dove Attia, Manu Katché et André Manoukian. En outre, ce sont d'anciens candidats qui ont été invités à cette grande réunion, dont Myriam Abel. La sympathique blonde a participé au programme en 2005, lors de la saison 3 qu'elle a fini par remporter.

Depuis sa victoire, la chanteuse aujourd'hui âgée de 40 ans a poursuivi une jolie carrière dans la musique. Mais, elle a également pris le temps de se transformer physiquement. En effet, ses plus récentes apparitions ont beaucoup interpellé en raison des changements visibles opérés grâce à une perte de poids évidente et le recours à des injections. Sa nouvelle publication postée sur Instagram mercredi 25 janvier n'a fait que confirmer sa métamorphose.

En effet, Myriam Abel a dévoilé trois photos d'elle où elle apparaît toujours plus amincie et le visage marqué par des lèvres très pulpeuses et une peau lisse et sans défaut. "Tu es magnifique", "Trop belle", "Bombe", ont commenté certains internautes, séduits pas son allure.