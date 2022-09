Myriam Abel transformée : -20 kilos en 4 mois, sa perte de poids phénoménale et sans se priver

La gagnante de la saison 3 de Nouvelle Star (en 2005) est de retour devant les caméras. Myriam Abel était l'invitée de Jordan De Luxe dans son émission Chez Jordan, sur C8. L'occasion d'évoquer sa grosse perte de poids.

Au printemps dernier, l'ancienne candidate de M6 est réapparue sous le feu des projecteurs dans le programme Les 10 émissions qui nous manquent le plus sur C8 et avait surpris les internautes. Nombreux sont ceux à être persuadés qu'elle a eu recours un peu trop souvent à la chirurgie esthétique. "Oh Myriam Abel, qu'est-ce qu'elle a fait ?! Ce visage, quel dommage !", "Non mais Myriam Abel méconnaissable ! Stop la chirurgie, c'est trop là !", avait-on notamment pu lire. Mais ce n'est pas ce sujet qu'elle a évoqué lors de son passage dans Chez Jordan. Myriam Abel a en effet parlé de son poids.

La chanteuse de 41 ans a tout d'abord confié qu'elle "faisait n'importe quoi" niveau alimentation auparavant. "J'étais en surpoids. je pesais 70 kilos pour 1m56. (...) J'avais vraiment une très mauvaise alimentation, et comme j'étais mal dans ma peau, c'était un réconfort pour moi l'alimentation", a-t-elle déclaré. Complexée, elle a donc décidé de se reprendre en main grâce à un rééquilibrage alimentaire. Elle a suivi un programme qui avait bien fonctionné sur une amie à elle. Et très vite, elle a vu les résultats. "J'ai perdu 20 kilos en quatre mois. Ce n'est pas dangereux parce que je ne me prive de rien. Ce n'est pas un régime, je ne suis pas frustrée", a poursuivi celle qui pèse aujourd'hui 51 kilos et qui se réjouit d'avoir retrouvé le "poids de [ses] 20 ans". Myriam Abel a ensuite très vite précisé qu'elle n'était pas boulimique à l'époque.

Aujourd'hui, l'artiste se "sent super bien" dans sa peau. Et elle est ravie que son rééquilibrage alimentaire ait fonctionné auquel cas, elle serait passée par la chirurgie esthétique. "L'étape d'après, c'était la liposuccion. Là aujourd'hui, je suis hyper heureuse et hyper fière d'avoir perdu tous ces kilos sans passer par la liposuccion", a-t-elle conclu.