"Je n'ai jamais compris son succès" : Myriam Abel cash sur une ancienne candidate de Nouvelle Star

Des années après sa déprogrammation, M6 célèbre les 20 ans de son émission phare Nouvelle Star ! Des retrouvailles, tournées au mois de novembre dernier, qui vont se décliner en deux soirées, dont la première est attendue ce mercredi 15 février 2023. Les téléspectateurs pourront alors renouer avec le jury emblématique de l'époque, composé de Marianne James, Dove Attia, Manu Katché et André Manoukian. Et par ailleurs, ils redécouvreront certains des anciens candidats qui ont marqué le programme, dont Myriam Abel. La pétillante blonde qui a bien changé physiquement a participé au programme en 2005, lors de la saison 3 qu'elle a fini par remporter.

18 ans après son sacre, elle poursuit toujours une carrière dans la musique, même si elle n'a pas rencontré le même succès que d'autres candidats de Nouvelle Star. Pas de mauvais sentiments vis-à-vis d'eux néanmoins, bien au contraire. Myriam Abel est même très impressionnée par les carrières d'Amel Bent, Steve Estatof, Christophe Willem ou encore de Julien Doré comme elle l'a reconnu lors d'une interview pour Télé 7 jours. "Franchement, les artistes qui ont eu énormément de succès dans Nouvelle Star, je les ai toujours kiffés", a-t-elle assuré.

Ce n'est pas du tout mon délire...

Tous sauf une en particulier. En effet, Myriam Abel a expliqué avoir eu beaucoup de mal avec Camélia Jordana, révélée lors de la saison 7 en 2009 et qui avait terminé à la troisième position. "Je ne suis pas très fan de Camélia Jordana. Moi, je suis très chanteuse à voix, diva, variété. Je n'ai jamais trop compris son succès parce que ce n'est pas du tout mon délire", a-t-elle avoué à nos confrères.

Si elle n'a pas su conquérir le coeur de Myriam Abel, Camélia Jordana a en tout cas assurément réussi à se faire une place de taille dans le milieu de la musique, mais aussi dans celui de l'acting. En effet, en 2018, elle a tout de même remporté le César du meilleur espoir féminin pour son rôle dans Le Brio. L'année suivante, la chanteuse revenait à ses premiers amours et sortait son nouvel album Lost, pour lequel elle a décroché le prix de l'album de musiques du monde lors de la 34e cérémonie des Victoires de la musique. Mais comme on dit, on ne peut pas plaire à tout le monde !