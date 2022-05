Myriam Abel (Nouvelle Star) : La chanteuse "méconnaissable" à cause de la chirurgie esthétique

Ces dernières années, la télévision a bien changé. Alors que toujours plus de programmes tentent de se faire une place dans le coeur des Français, ces derniers sont davantage nostalgiques d'une autre époque. En effet, plutôt que de découvrir de nouveaux concepts à l'antenne, les téléspectateurs souhaiteraient visiblement surtout le retour de certaines de leurs émissions préférées. C'est ce que la chaîne C8 a fait savoir en diffusant mardi soir Les 10 émissions qui nous manquent le plus. Parmi ce classement, on retrouvait par exemple Coucou c'est nous de Christophe Dechavanne, Secret Story ou encore Nulle part ailleurs. La compétition Nouvelle Star a également été citée et défendue par d'anciens candidats. Myriam Abel a notamment accepté de témoigner en faveur du programme. La sympathique blonde y a participé en 2005, lors de la saison 3 qu'elle a fini par remporter.

Depuis, Myriam Abel a poursuivi une jolie carrière dans la musique. Mais, ces dernières années, la jeune femme a également pris le temps de se transformer physiquement. En effet, son apparition a interpellé les internautes, persuadés qu'elle a eu recours un peu trop souvent à la chirurgie esthétique. Ils ne se sont pas privés de lui dire sur la Toile, parfois un peu violemment. "Myriam Abel, mais elle est horrible. Qu'est-ce qu'elle a foutu ? La pauvre", "Oh Myriam Abel, qu'est-ce qu'elle a fait ?! Ce visage, quel dommage !", "Non mais Myriam Abel méconnaissable ! Stop la chirurgie, c'est trop là !", "Choquée de la voir ce soir déformée par la chirurgie. Elle était si belle au naturel, elle ne ressemble plus à rien", "Les ravages de la chirurgie esthétique sur le visage de Myriam Abel... abusé", peut-on lire sur Twitter.