"C'est ma passion, j'adore !" : Myriam Abel changée physiquement par la chirurgie esthétique

La chirurgie esthétique n'est clairement plus un tabou pour les stars ! Récemment, Clémentine Célarié s'est par exemple expliquée sur son nez refait et Laurent Baffie sur son visage transformé. C'est désormais au tour de la chanteuse Myriam Abel de prendre la parole.

Invitée sur le plateau de l'émission L'instant de luxe, animée par Jordan de Luxe sur Télé Star Play et diffusée mardi 9 novembre 2021, Myriam Abel a donc accepté d'évoquer la chirurgie esthétique, elle qui a changé physiquement ces dernières années. L'ex-candidate de La Nouvelle Star, saison 3 en 2005, a ainsi confié y avoir succombé à plusieurs reprises et donne des détails sur ce qu'elle a fait : "Ce sont des injections pour effacer les cernes. Les lèvres, je les ai faites très légèrement. Je n'avais pas de lèvres du tout. Les injections à l'acide hyaluronique c'est ma passion. J'adore !" Voilà qui a le mérite d'être clair et honnête.

Myriam Abel, à qui l'on doit le tube Donne, affirme cependant ne pas être devenue accro au bistouri et ne passer entre les mains du chirurgien que lorsqu'elle en ressent le besoin. "Ça se verrait. Je le fais vraiment pour me donner un petit coup de bonne mine parce que je vieillis (...) C'est très bien fait", dit-elle. Une ligne de conduite proche de celle de l'humoriste Jeanfi Janssens qui reconnait lui aussi volontiers faire appel à la chirurgie esthétique pour lutter contre le temps qui passe.

La chanteuse et ex-candidate de l'émission Les Anges de la télé-réalité aimerait aussi perdre 10 kilos mais ne compte pas forcément opter pour la liposuccion ni pour le régime. "Je ne fais pas de régime parce que j'aime trop manger. Il va falloir trouver un bon compromis. Je suis un peu ronde (...) Je voudrais perdre 10 kilos parce que je suis petite", justifie-t-elle. Alors qu'elle est la maman de deux enfants, Charlie (née en 2013) et Jamie (née en 2014), comment abordera-t-elle avec elles le sujet de l'acceptation de soi quand elles se trouveront à leur tour quelques défauts physiques ?