"Je ne supportais pas ça" : Laurent Baffie changé par la chirurgie esthétique, il explique pourquoi

Laurent Baffie a succombé aux sirènes de la chirurgie esthétique. L'homme de 63 ans est apparu très différent à la télévision ce week-end, suscitant les interrogations de nombreuses personnes. Sur les réseaux sociaux, le chroniqueur avouait alors avoir subi quelques retouches : "J'ai fait des implants et les poches sous les yeux il y a deux ans et les gens le découvrent maintenant. Pour le blanchiment de l'anus je vous tiens au courant", écrivait-il avec une grande finesse.

De passage dans l'émission Culture Médias sur Europe 1 le mercredi 3 novembre 2021, Laurent Baffie en a dit plus sur les raisons qui l'ont poussé à subir une greffe capillaire. "J'ai fait des implants capillaires il y a deux ans. Douillet comme je suis, c'était vraiment étonnant que je finisse par faire ça", a-t-il avoué. Le polémiste avait été photographié de nombreuses fois avec une casquette avant d'avoir eu recours aux implants.

Des personnes de son entourage lui auraient fait des remarques négatives au sujet de son apparence. Celui qui se dit hypercondriaque a sauté le pas de la chirurgie esthétique pour ne pas avoir l'air "malade". "J'ai fait également mes poches sous les yeux parce que j'avais un air fatigué en permanence et les gens me disaient que j'étais malade. Et comme je suis hypercondriaque, je ne supportais pas ça. J'ai fait la même année les cheveux et les yeux. Donc quand je suis allé dans l'émission de Ruquier, les gens ont dit qu'ils ne me reconnaissaient pas, c'est pour ça que j'ai fait le tweet. Les gens ont l'air soucieux de ma transformation", a-t-il développé.

Laurent Baffie fait partie des rares personnalités masculines à avoir sauté le pas, à l'image de Christophe Lambert, John Travolta ou encore Mickey Rourke.