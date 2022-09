Myriam Abel accusée d'être "défigurée par la chirurgie" : la vérité sur sa transformation révélée

Myriam Abel est de retour sous le feu des projecteurs. La chanteuse de 41 ans, qui a remporté la Nouvelle Star en 2005, était l'invitée de Jordan De Luxe dans son émission Chez Jordan, sur C8. Et elle en a profité pour évoquer un sujet qui avait beaucoup fait parler lors de l'une de ses apparitions télévisées : la chirurgie esthétique.

Au printemps dernier, l'ancienne candidate de M6 a fait une apparition dans le programme Les 10 émissions qui nous manquent le plus sur C8. Et elle avait surpris les internautes. Nombreux sont ceux à être persuadés qu'elle a eu recours un peu trop souvent à la chirurgie esthétique. Et ils ne se sont pas gênés pour le faire savoir en postant des messages sur les réseaux sociaux. "Oh Myriam Abel, qu'est-ce qu'elle a fait ?! Ce visage, quel dommage !", "Non mais Myriam Abel méconnaissable ! Stop la chirurgie, c'est trop là !", avait-on notamment pu lire.

Jordan De Luxe a donc profité de sa présence dans son émission pour évoquer le sujet. "Ils m'ont flinguée. J'avoue que là, quand on voit la photo... Je ne sais pas si c'est le maquillage ou peut-être que je venais de faire des injections. Pour moi je n'en ai pas fait trop", a-t-elle tout d'abord confié. Myriam Abel a ensuite précisé qu'elle faisait bel et bien des injections (payées par son mari Roland Baron) et donc, que ce n'était pas "irréversible". "Je ne passe pas sur une table d'opération, au bout de quelques mois, cela s'estompe. Après, la télé ça caricature un peu. Des gens m'ont vue dans la rue et m'ont dit 'ah, ce n'est pas pareil'", s'est-elle défendue. Elle a ensuite avoué qu'elle avait été "touchée" en voyant tout ce qui se disait.

Lors de la soirée de diffusion, Myriam Abel est "passée à 20 000 vues" sur ses stories et a reçu de nombreux messages qui parlaient de son physique jugé méconnaissable. "'Myriam défigurée par la chirurgie...', alors que je ne fais pas de chirurgie", a poursuivi la charmante blonde. Et d'assurer qu'elle n'a fait aucune rhinoplastie contrairement à ce que certains pensaient. Elle a ensuite révélé que son époux dépensait 300 à 400 euros pour les injections et ce, deux à trois fois par an. "J'aime ça ! (...) J'assume de faire des injections pour avoir bonne mine et pour atténuer les petits signes de vieillesse", a-t-elle déclaré. Puis, en conclusion, elle a avoué qu'elle pourrait refaire sa poitrine à la suite de sa grosse perte de poids.