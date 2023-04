N'oubliez pas les paroles : Incroyable dérapage d'un choriste et ce n'est pas la première fois !

Depuis le 9 mars 2023, Charlotte fait des prouesses dans N'oubliez pas les paroles (France 2). Ainsi, elle continue à grimper au classement avec ses 41 victoires et se place pour l'heure à la 14e position des plus grands Maestros. Mais elle ne compte pas s'arrêter là. Le 4 avril, elle a affronté de nouveaux adversaires. Et elle a pu compter sur l'aide involontaire de l'un des choristes.

Lors de la dernière manche, Charlotte a été amenée à retrouver les paroles de la chanson Madame, de Claude Barzotti. L'emblématique choriste Fabien Haimovici l'accompagnait mais, comme il est de coutume, il ne doit chanter que lorsque les paroles sont affichées. Sauf que lorsque la belle brune a dû trouver quatre mots manquants, il a commencé par donner la bonne réponse, probablement un peu trop emporté par la chanson. Une bourde qui n'est pas passée inaperçue.

Belle bourde pour Fabien

Nagui n'est en effet pas passé à côté de cette erreur et l'a fait savoir en lançant : "Ouh, le dérapage pas contrôlé Fabien." Charlotte a alors avoué qu'elle avait entendu. "Mais je n'ai pas vu que ça correspondait", a-t-elle ajouté. Très gêné, Fabien Haimovici n'a pas bronché. "Je dois un petit peu d'argent, un tiers de la somme", a-t-il déclaré. Heureusement pour lui, cela n'a eu aucune conséquence sur le jeu puisque la Maestro actuelle connaissait déjà les paroles de Madame et les a naturellement chantées.

Ce n'est pas la première fois que Fabien Haimovici dévoile ainsi des paroles cachées, dans N'oubliez pas les paroles. Le 7 février 2023, il avait aidé malgré lui un candidat en donnant la bonne réponse sur le titre Matador de Mickey 3D. Mais comme Charlotte, le précédent Maestro connaissait déjà les paroles de la chanson en question. "Vous faites bien de valider cette réponse. Ça, ce n'est jamais arrivé. C'est incroyable. Je ne suis pas sûr qu'on l'ait entendu à l'antenne mais sur le plateau tout le monde l'a entendu", avait déclaré l'époux de Mélanie Page.

Comme on dit "jamais deux sans trois", mieux vaut que Fabien Haimovici se prépare à faire une nouvelle erreur.