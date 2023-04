Nagui : Sa femme Mélanie Page dévoile un détail très intime et amusant

Le 5 avril 2023, la série L'école de la vie est de retour à partir de 21h10, sur France 2, avec des épisodes inédits. Dans cette deuxième saison, les téléspectateurs pourront suivre les aventures d'Alexandra Delage (Julie de Bona), une professeure de français et de théâtre très investie dans la vie de ses élèves. Mais elle doit faire face à de lourds problèmes personnels. Mélanie Page y incarne quant à elle Sandrine Joubert, une prof de mathématiques un peu déjantée. Elle était donc conviée sur les ondes de Sud Radio ce mardi 4 avril pour faire la promotion de la fiction. Et elle a bien entendu évoqué son mari Nagui, qui la produit.

Samedi dernier, Nagui était aux commandes du prime Votre vie en jeux (France 2) avec Bruno Guillon. Et il a confié que, pour économiser de l'eau, il prenait sa douche le temps d'une chanson. L'animateur de Sud Radio a donc souhaité savoir ce qu'il écoutait à ce moment-là. "Il écoute beaucoup de rock, on ne va pas se mentir. Dès le matin, ça part fort", a donc révélé Mélanie Page.

Mon mari a eu un peu peur

La divine blonde de 47 ans a ensuite évoqué la nouvelle saison de L'école de la vie. "Un rôle de composition" puisque Sandrine Joubert est autoritaire et psychorigide. Une personnalité loin d'elle. Elle avait pour condition de ne jamais sourire, ce qui n'était pas toujours simple. L'animateur lui a ensuite demandé s'il n'y avait pas eu de jalousie de la part de son mari car son partenaire de jeu "Bruno Sanches a quand même un corps incroyable". "Mon mari a eu un peu peur", a alors plaisanté la maman de Roxane (2004), Annabel (2008) et Adrien (2012).

En parlant de Nagui, il a été rappelé que le présentateur phare de France 2 était le producteur de la série. "Il intervient beaucoup avant et après. Il est évidemment venu sur le tournage. Je lui ai un peu dit de ne pas venir les jour où j'y étais pour ne pas être 'la femme du producteur'. C'est un peu compliqué. Mais il est très passionné par son nouveau rôle de producteur de fiction, il adore ça", a alors précisé Mélanie Page. Une demande que son cher et tendre a, on l'imagine, respectée.