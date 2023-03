Nagui revenu vivre à Paris : ses conditions imposées à sa femme Mélanie pour quitter la chic banlieue

Cela fera bientôt vingt-cinq ans que Nagui a trouvé son âme soeur, la belle Mélanie Page. C'était en 1999, du côté de Saint-Tropez. Aujourd'hui, rien n'a changé : ils filent toujours le parfait amour. Et ce malgré leur différence d'âge, sa belle ayant pour rappel quatorze ans de moins que lui. Ensemble, ils sont parents de trois enfants : Roxane (19 ans), Annabel (15 ans) et Adrien, né en 2012. Le présentateur de N'oubliez pas les paroles est également le père d'un entre enfant, Nina, née en 1997 de sa relation passée avec Marine Vignes.

Cette semaine, Nagui et Mélanie Page sont en interview pour Paris Match. C'est notamment l'occasion d'apprendre qu'au début de leur relation, l'animateur vivait à Saint-Cloud (ville très chic des Hauts-de-Seine), tandis que sa dulcinée habitait dans le Marais, célèbre quartier parisien. "Le cadre était parfait, mais c'est vrai que tout fermait à 18 heures", s'est-il souvenu pour le magazine. Il a fallu qu'elle le supplie de revenir dans la capitale pour qu'il accepte. Mais si et seulement si les deux conditions suivantes étaient respectées : personne au-dessus de sa tête, car il avait déjà vécu avec "des voisins bruyants", ainsi que, "dans l'idéal", une "vue".

On est dans une bulle

Depuis, ils ont donc emménagé ensemble et vivent aujourd'hui au coeur de Montmartre, dans le 18e arrondissement de la ville lumière. "C'est très calme, il n'y a pas un bruit de moteur, on est dans une bulle", explique Nagui à nos confrères. Mélanie Page semble également très séduite par ce quartier, elle qui est tombée amoureuse de Paris tout court. Une passion pour cette ville, qui lui a été transmise dès son plus jeune âge par ses parents originaires d'Australie et du Royaume-Uni : "J'ai été élevée par des étrangers qui se sont installés ici par amour. Moi aussi j'ai adoré les ponts, les monuments, les rues. Pendant des années, j'ai tout fait à pied."

A noter qu'en plus d'avoir des enfants et d'êtres installés dans un quartier agréable de la capitale, Nagui et Mélanie Page sont mariés depuis 2010. Un mariage qui s'était déroulé en Egypte, le pays d'origine de l'animateur.