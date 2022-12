Marine Vignes, ex-compagne de Nagui : rares confidences sur leur relation depuis la rupture

Ils ont formé un couple emblématique. De 1995 à 1999, Nagui et Marine Vignes ont filé le parfait amour. De cette relation est née Nina en 1997. Mais depuis une vingtaine d'années, le présentateur de France 2 et la créatrice de la marque Love and Let dye ne sont plus ensemble. Cela ne veut pas dire qu'ils ne s'entendent pas pour autant.

En effet, notamment pour le bien de leur fille Nina, Marine Vignes et Nagui sont restés en bons termes. "C'est une relation d'ex très correcte avec une enfant au milieu qu'on a élevé tous les deux en garde alternée et qui, je crois, s'en sort très bien. Elle travaille pour un groupe hôtelier à Londres", confiait l'ancienne présentatrice de France Télévisions âgée de 50 ans sur Non Stop People, en mars 2021. Une enfant qu'ils ont toujours pris soin de préserver le plus possible. Le public a toutefois déjà eu l'occasion d'apercevoir son doux minois et ont constaté qu'elle ressemblait énormément à son papa.

Depuis, Marine Vignes et Nagui ont chacun refait leur vie de leur côté. La première est mariée au réalisateur Marc-Antoine Colonna. En juillet dernier par exemple, la businesswoman a publié une compilation de clichés d'elle accompagnée de son cher et tendre. "20 ans que ça dure... ça commence souvent pas mal et ça finit en sucette", écrivait-elle en légende. Et en hashtag, elle précisait qu'ils formaient un "couple fou". Ensemble, ils ont eu une fille prénommée Tess (née en 2005).

De son côté, Nagui est fou amoureux de Mélanie Page depuis 1999. Tous deux se sont rencontrés à Saint-Tropez. Si le présentateur a eu un coup de foudre, ce n'était pas réciproque. "Elle m'a fait lanterner pendant des mois", confiait-il à Paris Match. En cause ? Sa réputation de dragueur. Mais la belle actrice de 47 ans a finalement fini par succomber à son charme. L'homme de 61 ans et sa belle se sont mariés le 5 juin 2010. Et ensemble, ils ont eu trois enfants : Roxane (née en 2004), Annabel (née en 2008), et Adrien (né en 2012).

Chacun a donc eu la droit à son happy end, mais chacun de son côté.