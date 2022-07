Marine Vignes : L'ex de Nagui en couple et épanouie, photos avec son célèbre réalisateur !

Voilà déjà plusieurs jours que Marine Vignes profite de superbes vacances. L'animatrice de 49 ans a quitté la France pour passer un superbe séjour à l'autre bout de monde. Direction l'Indonésie, et plus précisément Bali pour l'ex-compagne de Nagui ! Et elle n'est pas seule sur place. En effet, elle a fait le voyage avec son amoureux de longue date, le réalisateur Marc-Antoine Colonna. Ensemble, ils ont même célébré sous le soleil balinais un grand jour !

Entre deux photos en maillot de bain à la plage ou encore en tenue traditionnelle au temple, Marine Vigne publie une courte vidéo, qui est en réalité une compilation de clichés d'elle accompagnée de son cher et tendre. Le duo apparaît épanoui à la plage prenant un air sérieux avant de finalement éclater de rire. "20 ans que ça dure... ça commence souvent pas mal et ça finit en sucette", s'amuse ainsi la belle en légende. En hashtag, elle poursuit sa déclaration d'amour en évoquant un "couple fou", "mieux ensemble". Aussi, toujours sous cette série de photos, Marine Vignes tient à préciser que la photographe n'est autre que sa fille Tess, 16 ans et née justement de ses amours avec le réalisateur. En commentaires, les internautes sont nombreux à s'attendrir devant la complicité et l'amour qui se dégage du couple. Ainsi, sans surprise, les compliments fusent !