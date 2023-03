Diaporama : Nagui revenu vivre à Paris : ses conditions imposées à sa femme Mélanie pour quitter la chic banlieue

3 / 16

C'était en 1999, du côté de Saint-Tropez. Aujourd'hui, rien n'a changé : ils filent toujours le parfait amour. Et ce malgré leur différence d'âge, sa belle ayant pour rappel quatorze ans de mois que lui. Exclusif - Nagui et sa femme Melanie Page - Cérémonie de remise du prix Raymond Devos au théâtre Edouard VII à Paris dans le cadre de la 28ème édition de la semaine de la Langue Française et de la Francophonie le 20 mars 2023. © Coadic Guirec - Cyril Bruneau / Bestimage © BestImage, Coadic Guirec - Cyril Bruneau / Bestimage