Nabilla Benattia maman : ce qui la fait culpabiliser

La vie de Nabilla Benattia a complètement changé le 11 octobre 2019. Ce jour-là, son compagnon Thomas Vergara et elle ont accueilli leur premier enfant. Un petit garçon que le couple a prénommé Milann. Maman gaga, la belle brune de 27 ans a bien du mal à se séparer de son fils comme elle l'a expliqué sur Snapchat, le 10 janvier 2020.

"Je n'ai pas trop dormi cette nuit. Mon fils s'est réveillé toutes les deux heures. Il a de plus en plus faim et quand il n'a pas de biberon dans la minute, il devient tout rouge", a tout d'abord confié Nabilla. Elle a ensuite rappelé que Thomas et elle partaient pour Los Angeles dans trois jours, en compagnie de leur petit Milann et de sa maman. "Ma maman s'occupe pas mal de Milann aussi, elle me soulage beaucoup ici, à Dubaï. De temps en temps, il a aussi une nounou mais le but, c'est que ce soit ma mère, son père, sa grand-mère paternelle ou moi qui s'en occupent", a poursuivi l'ancienne star de télé-réalité.

Si Nabilla accepte de parfois confier son bébé, elle assure que "ce n'était pas facile au début", car elle s'était toujours promis de s'occuper au maximum de Milann. "C'est hyper important, surtout dans cette phase, qu'on apprenne à se connaître. (...) De savoir pourquoi il pleure par exemple. Mais en général, je m'en occupe un maximum parce que je trouve que c'est important. Je ne vais pas vous mentir, quand je ne suis pas avec lui, je ne suis pas bien. Je culpabilise, je commence à pleurer, j'ai des bouffées d'air chaud, je stresse... Dès que je ne suis pas avec lui, je me dis que je suis une mauvaise maman", a-t-elle conclu. Un sentiment, à coup sûr, partagé par de nombreuses mamans.