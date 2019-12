Nabilla Benattia maman : pourquoi elle a vite stoppé l'allaitement de Milann

Nabilla Benattia est une femme encore plus épanouie depuis le 11 octobre 2019. Ce jour-là, l'épouse de Thomas Vergara a donné naissance à leur fils Milann. Si, au départ, elle l'a allaité, elle a bien vite arrêté et vient d'expliquer pourquoi sur Snapchat, le 13 décembre 2019.

Dans un premier temps, elle a confié que sa rencontre avec son fils, qui a aujourd'hui 2 mois, était magique. "Je n'ai pas dormi durant des jours. Je n'arrêtais pas de regarder mon fils, je pleurais, je tremblais. J'étais dans une autre dimension, le temps que je réalise que j'étais maman", a relaté Nabilla Benattia. Puis est venu le sujet de l'allaitement.

Donner le sein à son fils lui tenait à coeur. Malheureusement, un événement est venu tout chambouler : "Quand mon fils est né, je voulais absolument l'allaiter. J'ai commencé l'allaitement, j'ai eu la montée de lait et j'avais des seins énormes. Et au bout du deuxième jour, je n'avais plus de lait. Du coup j'ai dû passer au biberon, ce n'était pas voulu. J'ai quand même eu la chance de l'allaiter pendant trois jours. Et ça a été une connexion incroyable. Il vous regarde, vous le nourrissez avec votre corps... Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'était incroyable." Nabilla a bien vite précisé qu'elle ne jugeait en aucun cas les femmes qui ne souhaitent pas allaiter. "Je voulais accoucher naturellement, allaiter mais parfois ça ne se passe pas comme prévu, donc on fait avec", a-t-elle conclu.

La belle brune ne garde pas un très bon souvenir de son accouchement. Alors qu'elle souhaitait donner naissance à Milann par voie basse, on lui a fait une césarienne car son col n'était pas assez ouvert, alors qu'elle souffrait depuis trois jours. Mais elle positive toujours en se disant qu'elle a eu quoi qu'il arrive le plus beau des cadeaux. Elle a d'ailleurs tenu à présenter officiellement son fils sur Instagram, vendredi 13 décembre.