Nabilla brave les interdits pour son chien Pita : un procès en vue ?

Depuis plusieurs semaines maintenant, les abonnés de Nabilla s'inquiétaient de ne plus apercevoir son fidèle chien Pita sur ses réseaux sociaux. La jolie brune de 28 ans avait alors démenti les rumeurs qui disaient qu'elle l'avait abandonné en expliquant l'avoir simplement placé dans un centre pour animaux domestiques à Dubaï. Un centre de luxe bien sûr, où les boules de poils sont soigneusement prises en charge. Nabilla avait été contrainte de prendre cette décision le temps que les travaux de sa nouvelle maison soient terminés. Et pour cause, en attendant, elle et sa petite famille logent dans un appartement en location où les animaux se sont pas autorisés.

Samedi 21 novembre 2020, Nabilla a décidé de se rebeller contre les règles de l'établissement en récupérant son chien. "Regardez qui c'est qui est revenu à la maison ! Mon bébé tu m'as trop manqué", s'est-elle extasiée sur Snapchat, en câlinant Pita. "Bon, elle est revenue un peu de manière illégale parce que je suis en embrouille avec les personnes qui nous ont loué l'appartement. Comme je vous l'avais expliqué, en fait, au début ils nous ont dit 'il n'y a aucun souci pour les animaux' et quelques mois après il y a une nouvelle règle qui est passée et les animaux étaient interdits. Donc en gros, ils nous ont fait mettre notre Pita dehors sinon on devait tous quitter les lieux et finir je ne sais où à l'hôtel et c'était compliqué". Nabilla a donc pris une décision radicale. "Clairement, j'ai engagé un petit procès contre cette règle et on verra bien ce qu'il se passe", a-t-elle révélé.

Le retour de Pita a en tout cas ravi son fils Milann (1 an). Comme le montrent les vidéos de Thomas Vergara sur Snapchat, le bambin ne pouvait plus quitter son compagnon à quatre pattes. Pour Nabilla, cette bonne nouvelle rattrape à coup sûr la mauvaise qu'elle a appris la veille : l'arrivée de la Playstation 5 chez elle, sa "pire ennemie".