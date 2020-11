Nabilla va "péter un plomb" : Thomas invite sa "pire ennemie" dans leur chambre

Alors qu'elle pensait que tout allait bien avec Thomas et que leur couple était au beau fixe, Nabilla a eu l'horrible surprise de découvrir que son époux avait invité une étrangère chez eux... La nouvelle et tant attendue console Playstation 5 ! Sur les nerfs, la maman de Milann découvre avec effroi la console installée dans leur chambre à coucher. Sur Snapchat, elle raconte : "Je viens de découvrir en face to face le visage de ma nouvelle ennemie. Oh mon dieu, je suis trop énervée en plus ce fou il a pris la caméra, le micro, le casque, je pourrai plus jamais être seule dans ma chambre. Regardez ce visage de sorcière qu'elle a, elle est horrible, en plus elle parle !"

Impatient de pouvoir découvrir son nouveau jouet, l'ancien candidat de télé-réalité se hâte d'installer son nouveau bijou. "Je vais péter un plomb c'est sûr, je suis à deux doigts de lui mettre un coup de pied dans la tête" déclare Nabilla. Taquin, l'ancien candidat des Anges de la télé-réalité compare même sa femme à la console : "T'as beau faire toute la chirurgie que tu veux t'auras jamais de câble HDMI, t'auras jamais toutes ses options !".