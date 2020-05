Nabilla : Thomas infidèle ? Elle lui pose un ultimatum et le transforme en elfe

Alors qu'elle regardait "innocemment" le compte Playstation de Thomas, Nabilla a fait une macabre découverte. Son époux a osé mettre une photo de profil, seul... sans elle ! Pour la maman de Milann c'en est trop ! Cette photo prouve (selon elle) que son époux cherche à séduire d'autres femmes via la plateforme de jeux vidéos. Immédiatement, Nabilla demande des comptes à Thomas et lui ordonne de changer son avatar sous peine de rupture. Furieuse, elle s'exclame : "Sur ton compte, je ne sais pas quoi là, tu mets une mets une photo en couple déjà ! En plus, il a mis une photo de profil, petit selfie et tout, tu veux te la raconter pourquoi ?! Enlève moi cette photo de suite (...) Genre le mec, il a une photo et il est tout seul. Moi j'ai envie que mon couple soit respecté." Amusé, Thomas répond qu'il ne parle qu'avec ses amis. Un argument qui ne convainc pas Nabilla qui lui réplique "Non mais même tes potes doivent savoir que l'on est en couple." En plein éclat de rire, Thomas répond : "Mais tu crois qu'ils le savent déjà que j'ai une casse c******* à la maison ?"

Mais rien n'arrête Nabilla qui décide de faire un ultimatum à son époux. Après quelques minutes dans les paramètres de l'application, l'ancienne candidate de télé-réalité parvient à trouver comment changer l'avatar de son mari. Ravie, elle découvre alors un catalogue de personnages, l'un d'entre eux attirant plus particulièrement son attention, une elfe blonde. L'icône parfait pour Thomas selon Nabilla. Elle lui propose alors trois choix : "Soit tu mets une photo en couple soit tu mets une photo de fille (...) Tu as vu je suis cool. Soit t'es seul en mode bouche entrouverte c'est fini toi et moi, soit tu mets ça (l'elfe) on est encore ensemble, soit tu mets une photo de toi et moi et on est encore ensemble. Choisis."

Après quelques hésitations de Thomas, Nabilla décide alors d'attribuer l'avatar d'elfe à son chéri. Soulagée, Nabilla quitte la chambre rassurée laissant Thomas pas totalement convaincu par ce nouveau profil, très féminin.