Nabilla pète un plomb et menace les amis de Thomas

Excédée de voir son mari jouer tous les jours aux jeux vidéos, Nabilla a littéralement pété un plomb le 23 mai 2020 sur Snapchat, en découvrant que Thomas allait débuter un nouveau tournoi de football sur sa Playstation. Stratégique, la maman de Milann a testé plusieurs options pour faire décrocher son époux de la console.

Pour commencer, la jolie brune a tenté de dire à son mari qu'elle avait faim et qu'il serait gentil (et normal) de lui faire à manger. Face à l'échec, Nabilla s'est fait "légèrement" plus directe et a ordonné à Thomas (avec élégance) : "J'ai faim tu vas me nourrir maintenant." Amusé, Thomas a continué sa partie sans se soucier de sa femme trépignant à côté de lui.

Visiblement à bout de nerfs, Nabilla a alors commencé à menacer chacun des partenaires en ligne de son époux. Furieuse, elle s'est d'abord adressée à son Thomas : "Toi je suis pas ta supportrice de un.", Elle a ensuite menacé directement chacun des joueurs osant être en ligne avec Thomas : "Tous ces gens qui ruinent ma vie, toi je vais aller chez toi, je vais tout casser chez toi, je vais tout casser chez vous, vous allez arrêter de me ruiner tous les soirs à me casser les couilles, bande de malades."

Vous m'entendez bande de saloperies ?

Nabilla a alors quitté la chambre mais l'ancienne candidate de télé-réalité n'était pas prête à s'avouer vaincue. Maligne, elle a surveillé de loin la partie et a sauté sur la première occasion pour prendre la place de Thomas devant la console. Exaspérée, elle a mis son casque et s'est adressée aux autres joueurs en ligne :"Allo ? Vous m'entendez bande de saloperies ? Je vais aller chez vous un par un je vais crever vos pneus, je vais tout casser chez vous. Vous vous déconnectez tout de suite maintenant. Tout le monde se déconnecte." Pris d'un fou rire, Thomas a découvert sa femme en train de parler à ses coéquipiers en ligne. Sans réponse des autres joueurs, Nabilla s'est exclamée fièrement : "Ils répondent même pas tellement qu'ils ont peur de moi. Vous allez voir les joueurs de foot. Vous faites plus les malins, personne répond maintenant hein"

Mission réussie pour Nabilla qui a visiblement fait fuir les amis virtuels de Thomas. Soulagée et enfin tranquille, elle a déclare : "Voilà t'es déconnecté, t'es tout seul, t'as plus d'amis, tu viens te coucher. N'oubliant pas, au passage, d'adresser un dernier mot d'amour aux adversaire de Thomas : "Tu vas voir je vais payer des gens pour qu'ils aillent tout casser chez eux". Une victoire de courte durée pour Nabilla ?