Nabilla capricieuse ? Sa revendication sur le tournage de son émission Cosmic Love fait jaser

Véritable femme d'affaires, Nabilla enchaîne les projets professionnels. Ce vendredi 6 janvier 2023, l'un deux va d'ailleurs voir le jour sur Amazon Prime. Après plusieurs mois de tournage, l'émission Cosmic Love, basée sur les compatibilités amoureuses astrologiques va enfin dévoiler son tout premier épisode sur la célèbre plateforme. Le principe ? Quatre candidates célibataires représentant chacune un élément (air, eau, feu, terre) vont tenter de trouver l'amour parmi 12 jeunes hommes (appelés les "Cosmic Lovers") représentant les douze signes du zodiaque.

Tournée en juin 2022 sur l'île de Gozo, dans l'archipel Maltais, cette nouvelle émission de télé-réalité est présentée par Nabilla elle-même. Candidate emblématique il y a quelques années, la jeune maman de Milann et Leyann s'essaye pour la deuxième fois à ce rôle un peu plus sérieux, après Love Island. À l'occasion de ce tournage inédit, nos confrères du Parisien ont suivi la jolie brune et l'équipe de production. Fière et investie, Nabilla se décrit comme très proche des quatre candidates et ce, malgré son emploi du temps chargé de maman. "Je suis un peu la grande soeur des filles... Mais j'avoue, c'était chaud : j'avais peur de ne pas pouvoir le faire si peu de temps après mon accouchement. Heureusement que Thomas est là !", a-t-elle confié à nos confrères.

Un petit caprice

Très professionnelle, l'ancienne star de télé-réalité a tout de même eu quelques légères revendications pour se sentir plus à l'aise lors des tournages. Soleil, cocotiers, boissons fraîches et nourriture à foison... Nabilla a été particulièrement choyée. Malgré tout, la jeune femme a tout de même cédé à un petit caprice. En effet, l'influenceuse portant de hauts talons aiguille et la pelouse ayant été tout juste arrosée, la belle brune n'a pas hésité à demander une petite planche en bois pour poser ses pieds dessus et ainsi ne pas trop s'enfoncer dans la terre.

Finalement, la fameuse scène a été coupée au montage. Pas de quoi agacer Nabilla cependant, puisque cette dernière se dit on ne peut plus fière de ce projet qu'elle tente de mener à bien depuis de nombreux mois. On a hâte de voir le résultat !