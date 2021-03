Nabilla change de tête : sa nouvelle coupe à prix d'or moquée par Thomas Vergara et les internautes

Surprise ! Dimanche 28 février 2021, Nabilla affiche une toute nouvelle tête. Exit sa longue et belle chevelure, l'épouse de Thomas Vergara a tout coupé ! C'est avec une coupe ultra courte qu'elle s'est présentée à ses followers sur les réseaux sociaux. Et ce nouveau look ne fait pas l'unanimité.

Sur Instagram, la jolie brunette s'affiche depuis sa suite au Four Seasons Hôtel à Georges V, dans le très chic 8e arrondissement de Paris. Nabilla prend la pose en col roulé noir, pantalon léopard, petit sac Hermès noir... et les cheveux très courts. "J'ai tout coupé ! Kris Vergara", s'amuse-t-elle en légende. Une référence à Kris Jenner, la maman des célèbres soeurs Kardashian et Jenner qui arbore le même type de coupe de cheveux.