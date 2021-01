Nabilla confondue avec Kim Kardashian : Thomas Vergara se moque, elle assume !

Sur Snapchat, Thomas Vergara s'est amusé de la situation. Confortablement installé dans son lit avec son épouse, il balance non sans humour : "Nabilla est une forceuse. Il y a eu une personne, je ne sais pas pourquoi, qui a osé lui dire qu'elle ressemblait à Kim Kardashian et elle retweete tout. Elle se prend pour Kim K !" De son côté, Nabilla se défend : "Non, je ne me prends pas pour elle ! Mais je l'aime trop, je l'adore..." Il faut dire que la comparaison est flatteuse : Kim Kardashian, suivie par près de deux cent millions de personnes sur Instagram, est considérée comme l'une des plus belles femmes de sa génération.