Nabilla, enceinte et hospitalisé : un deuxième malaise !

Ce vendredi 9 août 2019, Nabilla a informé ses 4,5 millions d'abonnés sur Instagram qu'elle a fait un deuxième malaise. La jeune femme, enceinte de son premier enfant, a posté une photo en story qui a été prise à l'hôpital. Elle a cependant rassuré ses fans.

Posant les jambes à l'air sur un lit d'hôpital, devant un rideau tiré pour lui offrir un peu d'intimité, Nabilla a expliqué ce qui s'était passé. "Encore un malaise aujourd'hui mais tout va bien.... Thanks God", a commenté la jolie brune de 27 ans. "Plus de peur que de mal", a-t-elle ajouté sur Snapchat. L'ancienne vedette de télé-réalité, devenue influenceuse et femme d'affaires, est actuellement enceinte de six mois. La jeune femme, mariée à Thomas Vergara, attend un petit garçon dont elle a récemment révélé le prénom à l'orthographe originale : Milann. Son bébé, dont un internaute a récemment souhaité la mort, doit pointer le bout de son nez le 26 octobre 2019.

Ce nouveau malaise intervient alors qu'elle a déjà eu droit à une belle frayeur. Le 5 août, Nabilla informait ses fans sur Snapchat qu'elle avait brièvement perdu connaissance. Elle mettait alors ce malaise sur le dos de la fatigue. Elle confiait ensuite que son mari Thomas était aux petits soins pour elle et qu'il s'était chargé d'aller acheter des vitamines spéciales, du fer et plein d'autres choses suite à l'ordonnance d'urgence que lui avait fait son médecin.

Depuis plusieurs mois, Nabilla documente régulièrement les dessous de sa grossesse, partageant avec ses fans des photos prises chez elle à Londres ou lors de ses déplacements et sur lesquelles on peut voir son baby bump qui pousse. La belle brune, bien qu'heureuse à l'idée de devenir maman, n'a pas caché avoir certaines angoisses liées à la naissance mais nul doute qu'elle saura affronter cela avec sang froid et avec le soutien de son mari.