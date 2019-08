Nabilla enceinte : Un doudou (pas très adapté) pour son futur bébé

Nabilla (27 ans) entame le troisième trimestre de sa grossesse. Enceinte d'un petit garçon avec Thomas Vergara (32 ans), l'ancienne candidate de l'émission Les Anges de la télé-réalité prépare avec soin l'arrivée de son bébé. En pleine séance shopping, la chérie de Thomas semble avoir eu un coup de foudre pour une peluche. Mais attention, il ne s'agit pas de n'importe quelle peluche... La jolie brune a craqué pour un doudou lapin de plus d'un mètre de hauteur. Le 3 août 2019, elle écrit sur Instagram : "Je crois que j'ai trouvé le doudou parfait pour mon fils." Bon par contre, cette peluche sera bien évidemment beaucoup trop grande pour le futur bout'chou de la créatrice de Nab cosmetics et prendrait même plus de place dans le berceau que son nourrisson. On parie qu'il deviendra plutôt le doudou de Nabilla.

Je suis complètement crevée

"Complètement crevée", comme elle l'explique sur Snapchat, Nabilla dévoile à ses abonnés qu'elle utilise une application (Grossesse Plus) pour femmes enceintes. On découvre ainsi que Nabilla est à sa 28e semaine de grossesse et que la date de son accouchement est le 26 octobre 2019, comme elle le confiait déjà dans Paris Match. Le garçon de Nabilla sera donc un petit scorpion et aura sûrement un caractère de feu comme sa maman.

La soeur de Tarek évoque également aussi quelques symptômes provoqués par sa grossesse. Elle raconte ainsi subir régulièrement des pertes de mémoire. Amusé, Thomas la taquine et raconte : "Quand je l'appelle, elle me regarde elle fait semblant de plus me reconnaître." Il continue : "Tout à l'heure je lui envoie un message pour qu'elle aille promener Pita (leur chien), elle m'a répondu c'est qui cette bête ?"

Alors réel mommy brain ou simple stratégie (très maline) en cas de fatigue ?