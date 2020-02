Nabilla : Humiliée sur Twitter pour son nez, elle dérape et insulte ses haters

Décidément, Nabilla ne commence pas l'année sous les meilleurs auspices... Après avoir été dézinguée sur Internet, accusée de cautionner la maltraitance animale avec son nouveau sac en peau de crocodile (estimé à presque 400 000 euros), la femme de Thomas Vergara a subi un déferlement de moqueries sur Twitter après son passage dans l'émission Clique Sur Canal+. Face à l'animateur Mouloud Achour, la maman de Milann est apparue très apprêtée avec un ravissant tailleur mauve et un brushing impeccable. Mais une chose a particulièrement attiré l'oeil des téléspectateurs... Son nez. Particulièrement petit (voire imperceptible pour certains), il a attiré les punchlines les plus osées sur Twitter, dont des comparaisons osées entre l'ancienne star de télé-réalité et Mickaël Jackson.

Amusés, certains internautes ont ainsi écrit : "Elle peut même plus mettre son doigt dans son nez ?", "Ravagée, bientôt Mickael Jackson." Pour se défendre, la jeune femme a répondu à ses fans qu'elle avait uniquement retouché son nez avec de la poudre avec la technique du contouring. Sûrement un peu amère, elle a tweeté : "Mais c'est de la poudre / highlighter bande de malades mentaux."