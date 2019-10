Nabilla maman : elle donne son premier biberon à son fils Milann à la maternité

Maman de Milann depuis le 11 octobre 2019, Nabilla est aux anges. Sur Snapchat, son chéri Thomas Vergara a partagé à ses followers leurs premiers instants en tant que jeunes parents. Comblée, on découvre Nabilla en train de donner son premier biberon à son bébé. Nabilla regarde son fils avec tendresse et semblerait presque avoir déjà oublié son accouchement difficile. Un nouveau-né de 3kg620 qui a déjà très bon appétit et qui déguste avec ferveur le lait donné par sa maman de 27 ans. "Milann est en pleine forme" confirmait d'ailleurs le papa, très ému d'avoir vécu ce qui selon lui était "le plus beau jour de sa vie". Quelques jours avant son accouchement, la petite-fille de Livia révélait d'ailleurs que son bébé était :"bien potelé et bien en chair". Sur les différents snaps de l'ancien participant de l'émission Allô Nabilla, on peut le voir faire une séance de peau à peau avec son bébé. Un moment riche en émotions pour ce papa qui a assisté à l'accouchement de sa femme.

La fille de Marie-Luce Grange a finalement donné naissance à son enfant par césarienne. Un moment difficile pour la future maman qui souhaitait accoucher par voie basse. Très soutenue par son mari, Nabilla a rendu hommage à son chéri sur Instagram : "Merci à mon mari qui a été exemplaire du début jusqu'à a la fin. Tu es toute ma vie, je t'aime tellement." Une joie indescriptible pour ces amoureux rencontrés en 2013 dans l'émission Les Anges de la télé-réalité. Le couple va désormais pouvoir pouponner tranquillement avec "leur merveilleux petit ange".