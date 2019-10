Nabilla maman trop sexy ? Son coup de gueule hilarant contre les "haters"

Nabilla trop adepte de Photoshop ? La maman du petit Milann pousse un coup de gueule contre ceux qu'elle appelle les "haters". Critiquée par certains d'être une maman trop sexy, elle déclare le 26 octobre 2019 : "Vous avez cru quoi ? Que parce que je suis maman, je vais mettre des gros gilets ? Que je vais me laisser aller ? Mais jamais de la vie !" N'en déplaise aux "haters", la fille de Marie-Luce Grange compte bien rester coquette, féminine et sexy.

Il y a encore des gens qui sont arriérés

L'ancienne candidate de télé-réalité tient à remettre à leur place (avec humour) tous ceux qui se permettent de la juger et de lui adresser des critiques via les réseaux sociaux. Et quand certains internautes disent à la femme de Thomas Vergara qu'elle retouche trop ses photos, elle répond : "Les gens ils aiment bien quand vous êtes en galère, quand vous êtes moche, quand vous vous sentez mal dans votre peau. (...) Mais quand vous vous assumez, quand vous rayonnez, quand vous vous sentez sexy... Ah là ils sont pas contents du tout. Alors là c'est ah mais tu as fait Photoshop."

Très remontée contre ces personnes "frustrées", elle tient à leur adresser un petit message personnel : "Faut évoluer.(...) Il y a encore des gens qui sont arriérés. Stop ! On est des femmes, on s'assume et on fait ce qu'on veut ça ne veut pas dire qu'on ne se respecte pas ! Faut vraiment arrêter !"

Un coup de gueule très drôle qui prouve encore une fois que l'ancienne candidate des Anges n'a pas la langue dans sa poche. Et tant mieux !