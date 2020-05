Nabilla : Nouveau craquage, nouvel achat et bientôt nouvelles critiques...

Nabilla est une femme d'affaires qui doit son succès à elle seule et elle dépense son argent comme elle l'entend ! L'ex-star de télé-réalité a craqué par un nouveau "jouet" plutôt cher alors qu'elle accompagnait son mari Thomas Vergara dans un magasin spécialisé dans la vente de motos... et de quads. C'est d'ailleurs pour ce type de véhicule à quatre roues que la maman de Milann (7 mois) a succombé.

Thomas Vergara, qui voulait un scooter, a eu la confirmation en emmenant sa femme faire les boutiques avec lui qu'elle aussi aimait les jolis bolides. Après avoir acheté une magnifique Lamborghini en mars, la star a craqué pour un quad. Ainsi a-t-elle grimpé sur son coup de coeur dans la boutique et a déclaré : "Il est magnifique, il est mat, il est trop beau." Un engin parfait selon Nabilla pour se balader "dans la résidence". La starlette était donc aux anges mais Thomas Vergara, lui, était frustré. Sur les images diffusées par le jeune homme sur Snapchat le lundi 25 mai 2020, on pouvait le voir être très déçu car le TMAX de ses rêves n'était pas encore vendu dans la boutique.

Ces achats de luxe risquent encore d'attirer les critiques, la bombe le sait. D'ailleurs, Il y a quelques jours, Nabilla a tenu à s'expliquer sur les réseaux sociaux après avoir été critiquée sur la façon dont elle dépense son argent. Franche et décomplexée, elle avait annoncé que sa voiture, sa sublime maison et même les travaux d'agrandissement prévus dans celle-ci avaient déjà été payés. Libre à elle donc de se faire plaisir, que cela plaise ou non. Voilà qui est clair...