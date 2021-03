Nabilla partage sa collection improbable et "inavouable" : "Je craque..."

Vous pensiez tout savoir sur Nabilla Benattia ? Réfléchissez encore... La superstar aux millions d'abonnés a beau faire en sorte de partager un maximum son quotidien sur ses réseaux sociaux, elle a encore quelques secrets bien gardés. Mais, dans les pages du nouveau magazine Gala, Nabilla a accepté d'en dire plus une passion cachée. Et celle-ci est très étonnante !

En effet, interviewée par Nikos Aliagas pour sa rubrique "Le Monde d'après", la maman de Milann (17 mois) a révélé son "petit secret inavouable". "Je collectionne encore les Diddl, les petites souris des années 2000", a-t-elle fait savoir. Et Nabilla prend son rôle de collectionneuse très au sérieux ! "Je garde tout, parfois encore sous cellophane, des cahiers, des trousses, des peluches, des autocollants... je craque pour ces personnages", a-t-elle précisé. Créée il y a 30 ans, l'icône de toute une génération est toujours dans les pensées de Nabilla donc. Il faut dire que la petite souris a été désignée comme l'un des plus grands héros de ces vingt-cinq dernières années, méritant sa place de phénomène. Peut-être la femme de Thomas Vergara espère-t-elle transmettre sa passion à son fils Milann ?

À noter que Nabilla ne collectionne pas que les Diddl. La jolie brune de 29 ans est également une grande amatrice de... sacs à main. Une autre lubie qui, on peut l'imaginer, n'a pas le même coût. Hermès, Balenciaga, Dior, Gucci... la jolie brune de 29 ans est d'ailleurs plutôt abonnée aux grandes marques ! Son chéri Thomas l'a bien compris et lui offre régulièrement des sacs hors de prix. Pour son anniversaire, il avait par exemple déboursé 65 000 euros pour une création de luxe très difficile à se procurer. Un style de cadeau qui fait souvent beaucoup jaser. "Moi j'aime les sacs, je ne m'en cache pas, mon chéri me connaît, il y a des personnes qui collectionnent des timbres et bien moi c'est des sacs à mains. C'est comme ça, c'est ma passion, et ça ne changera pas", s'était défendue Nabilla. Une mise au point pour ses Diddl ne sera en revanche sans doute pas nécessaire.