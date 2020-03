Nabilla - Sa belle-soeur Camélia excédée par la France : elle interpelle l'État

Couvre-feu, désinfection des rues, précautions prises dans les magasins... Dubaï a pris des mesures strictes pour lutter contre le coronavirus. Camélia Benattia qui est confinée là-bas ne comprend pas comment le virus peut être pris autant à la légère en France. Elle a dit le fond de sa pensée, dimanche 29 mars 2020, sur Snapchat.

Voilà un coup de gueule, un vrai. Pas habillée et même pas lavée face à son objectif, l'épouse de Tarek Benattia (frère de Nabilla) a vidé son sac. En plein confinement, elle a pris son téléphone et a crié au scandale. "Ça me fatigue... Nous, à Dubaï, on se confine, mais derrière, ils font des choses. De 20h jusqu'à 6h ou 8h du matin, vous avez l'interdiction de sortir, même pour faire vos courses et vous entendez de gros avions militaires qui désinfectent tout Dubaï. Ils font hyper attention quand on fait des courses... bref, ils font des efforts eux aussi." Il est vrai qu'à Dubaï, même lorsque l'on fait ses courses, les caddies sont désinfectés et il est impossible d'entrer dans le magasin sans mettre des gants. Nabilla a d'ailleurs été recadrée par un employé, car elle n'avait pas respecté cette règle.

Le confinement à Dubaï a donc un sens pour Camélia qui, à l'inverse, ne comprend pas pourquoi la France n'en fait pas autant. Très remontée, elle a déclaré : "Ce qui me dérange avec la France, c'est qu'ils sont en train de dire 'restez chez vous, on a merdé', mais l'État français n'a pas pris les précautions qu'il fallait ! Quand ils ont vu que c'était en Chine, ils se sont dit' 'c'est bon, c'est chez les autres'. Et quand ça s'est rapproché en Europe et qu'ils ont vu que l'Italie commençait à être très infectée et qu'ensuite la France a été infectée, là ils vous ont dit de rester chez vous, qu'ils allaient fermer les écoles. Mais ils ont quand fait le premier tour des élections municipales ! Faut arrêter ce genre de trucs terribles. Prenez les choses en main et arrêtez de dire à tous vos concitoyens de rester chez eux. Il faut aussi trouver une solution, les gars ! (...) La Chine s'en sort, le pays n'a plus de nouveaux cas, les gens recommencent à sortir... Et la superficie de la Chine, on en parle ? Ça fait 17,5 fois la France, alors on se sort les doigts du cul !" Et de conclure, excédée : "Je n'aurais jamais pensé faire un Snap avec ce genre de tête, mais ça commence vraiment à me fatiguer."